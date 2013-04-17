Верховна Рада відмовилася покращувати умови виходу на пенсію

Верховна Рада України не підтримала проект закону про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо відновлення пенсійного віку для жінок, страхового стажу та порядку визначення пенсії), запропонований народним депутатом від "Батьківщини" Людмилою Денисовою.

Як передає кореспондент УНІАН, під час голосування за відповідний законопроект у першому читанні його підтримав лише 221 народний депутат із 377, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосував 1 депутат від Партії регіонів, 93 – від «Батьківщини», 37 - від «УДАРу», 36 – від «Свободи», 32 – від КПУ та 22 позафракційних депутата.

Законопроектом зокрема пропонувалося встановити вік виходу на пенсію після досягнення 60 років для чоловіків та 55 років для жінок за умови наявності страхового стажу щонайменше 5 років (з 01.10.2011 року пенсійний вік для жінок поступово підвищується з 55 років до 60 років, а необхідний страховий стаж збільшено до 15 років).

Водночас передбачалося визначити мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу (з 01.10.2011 року мінімальний розмір пенсії за віком в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлюється за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада також не підтримала проект закону про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо поліпшення умов виходу на пенсію), запропонований народним депутатом Сергієм Міщенком (позафракційний).

Законопроектом пропонувалось встановити, що чоловіки мають виходити на пенсію після досягнення 60 років, жінки - 55 років за умови наявності страхового стажу щонайменше 15 років.