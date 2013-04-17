Білорусь планує спростити умови імміграції для деяких категорій іноземців

Мінськ. Палата представників Національних зборів Білорусі прийняла в першому читанні законопроект «Про внесення доповнень і змін до деяких законів Республіки Білорусь з питань правового становища іноземних громадян і осіб без громадянства в Республіці Білорусь».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, законопроектом передбачено надати право окремим іноземним громадянам переїхати до Білорусі на пільгових умовах й одержати одноразову допомогу на працевлаштування.

Зокрема, якщо ця норма залишиться в остаточному варіанті документа, нововведення стосуватиметься саме тих іноземців, в яких Білорусь зацікавлена. Наприклад, це люди з винятковими здібностями і талантами.

Також проектом закону пропонується розширити перелік підстав, за яких можна продовжити термін тимчасового перебування в Білорусі іноземців, які стали жертвами торгівлі людьми, або сприяють розслідуванню кримінальної справи щодо такого злочину.

Крім того, планується, що іноземці, які незаконно проживають у республіці більш як три роки, зможуть легалізувати свій статус і одержати дозвіл на проживання в країні. Але ця норма діятиме лише в особливих випадках. Право на проживання отримають лише ті нелегали, яким справді нема куди виїжджати.

Водночас законопроектом уточнюються і терміни виїзду іноземного громадянина з Білорусі, якщо було анульовано дозвіл на постійне проживання, якщо іноземець у вказаний термін не одержав посвідки на проживання тощо. Очікується також, що дозвіл на тимчасове проживання в Білорусі зможуть одержати ті, хто супроводжує людину, яка приїхала для лікування й отримання інших медичних послуг.

Також проектом закону передбачено змінити віковий ценз для тих, хто має право на отримання свідоцтва реєстрації клопотання про захист. Пропонується, аби цей документ могли одержувати не з 16-ти, а з 14-ти років. Міняється і вік дітей, відомості про яких вносяться батьками (або тими, хто їх замінює). У чинному законі це діти до 16 років, а в новій редакції - до 18 років.

Крім того, законопроект передбачає обов'язкову дактилоскопію під час ідентифікації особи іноземців, які клопочуть про захист.