Ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримають одноразову адресну матеріальну допомогу з нагоди відзначення 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомили УНІАНА у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження КМДА підписав голова міськдержадміністрації Олександр Попов.

Згідно з розпорядженням, допомогу до 9 травня виплатять таким пільговим категорія киян у таких розмірах: 1500 грн. – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 1000 грн. – особам, які брали участь у героїчній обороні міста Києва та яким встановлено статус «учасника народного ополчення».

1400 грн. отримають інваліди І групи серед інвалідів війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. По 1100 грн. буде виплачено інвалідам II групи із числа інвалідів війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання, визнаних інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин; 1000 грн. – інвалідам III групи серед інвалідів війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

900 грн. отримають ветерани підпільно-партизанського руху та праведникам Бабиного яру; 800 грн. – учасники бойових дій та колишні неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків.

По 200 грн. буде виплачено вдовам Героїв Радянського Союзу; учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом в тилу ворога, а також члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих інвалідів війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Загалом у бюджеті міста передбачено понад 37 млн. 280 тисяч гривень на виплату допомоги зазначеним категоріям громадян.