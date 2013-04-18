МЗС вітає згоду Європарламенту на лібералізацію візового режиму з Україною

Міністерство закордонних справ України вітає ратифікацію Європейським парламентом розширеної угоди про лібералізацію візового режиму із Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час брифінгу.

“Із задоволенням відзначаємо, що сьогодні Європейський парламент надав згоду на набуття чинності так званої посиленої угоди про лібералізацію візового режиму”, - сказав міністр.

Він нагадав, що українська сторона ратифікувала цю угоду 22 квітня 2013 року і додав, що ця угода замінює попередні угоди і значно розширює коло осіб, яким за спрощеною процедурою може надаватись віза до країн ЄС.

Разом із тим він зазначив, що ратифікація цієї угоди Європарламентом не завершує повністю процес набуття чинності цієї угоди. Він уточнив, що документ має ухвалити Рада міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, яка попередньо буде засідати у першій половині травня.

Окрім того, Л.Кожара привітав сьогоднішнє рішення конференції президентів Європейського парламенту щодо продовження моніторингової місії Європейського парламенту на чолі із двома колишніми президентами Олександром Квасьнєвським і Петом Коксом.

“Ми вважаємо, що ця місія є важливим комунікатором між українським урядом і європейськими інституціями і продовження цієї місії на період до осені цього року сприятиме більш повному інформуванню європейських інституцій щодо ситуацій в Україні”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент ратифікував Угоду між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз. Таке рішення було ухвалено в четвер, 18 квітня, на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Угода була підписана 23 липня 2012 року в Брюсселі.

Положеннями угоди розширюються категорії громадян України, які мають право на спрощене оформлення безкоштовних і багаторазових віз; вдосконалюється порядок оформлення віз для представників засобів масової інформації; визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз; встановлюється можливість термінового оформлення віз (протягом 3 діб) особам, що проживають на значній відстані від місця подачі візового клопотання (за умови сплати термінового консульського збору); вводиться безвізовий режим поїздок для громадян України, які користуються біометричними службовими паспортами.