Янукович вітає рішення Європарламенту про лібералізацію візового режиму

Президент України Віктор Янукович вітає рішення Європейського парламенту про схвалення змін до Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спрощення порядку видачі віз громадянам України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

"Європейський парламент проголосував за лібералізацію візового режиму з Україною переважною більшістю голосів", - сказав глава держави під час зустрічі з головою Ради директорів компанії "Арселор Міттал" Лакшмі Мітталом.

"Ми разом з Європейською Комісією провели велику роботу, щоб підготувати ці документи, і врешті-решт це рішення сьогодні було прийнято", - зазначив В.Янукович.

Президент додав, що українці зможуть відвідувати Європу за новим порядком після завершення всіх процедур та набуття документом чинності.

Глава держави також наголосив на важливості відновлення роботи Верховної Ради.

"Вперше за каденцію цього парламенту він почав працювати та приймати закони", - підкреслив Президент.

Голова Ради директорів компанії "Арселор Міттал" Л.Міттал привітав В.Януковича та всіх українців із позитивним рішенням Європарламенту.

"Сподіваюся, що не лише українці зможуть їздити до Європи, а й також буде зона вільної торгівлі між Європою та Україною", - зазначив він.

Під час зустрічі В.Янукович та Л.Міттал також обговорили питання співпраці України та компанії "Арселор Міттал".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 квітня, Європейський парламент ратифікував Угоду між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз з ЄС 22 березня 2013 року.

Угода була підписана 23 липня 2012 року у Брюсселі.

Положеннями угоди, серед іншого, розширюються категорії громадян України, які мають право на спрощене оформлення безкоштовних та багаторазових віз; удосконалюється порядок оформлення віз для представників засобів масової інформації; визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз; встановлюється можливість термінового оформлення віз (протягом 3 діб) особам, які проживають на значній відстані від місця подання візового клопотання (за умови сплати термінового консульського збору); запроваджується безвізовий режим поїздок для громадян України, які користуються біометричними службовими паспортами.