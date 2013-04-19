Азаров: подорожчання газу для населення і пенсійна реформа - ідея Тимошенко

Підвищення тарифів на енергоносії для населення та запровадження пенсійної реформи ініціювала колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Микола Азаров під час виступу у Верховній Раді, де розглядається питання довіри до Кабінету Міністрів.

“Лідери опозиції ніколи не згадують, хто є ініціатором підвищення тарифів на енергоносії для населення. Я нагадаю, чий підпис стоїть під зобов’язанням Міжнародному валютному фонду підвищити тарифи для населення — колишнього прем’єр-міністра Тимошенко. Це вам український народ зобов’язаний не тільки кабальною ціною на газ, а й постійними умовами МВФ до України, щоб громадяни повністю таку ціну оплачували”, - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що натомість його уряд прийняв рішення не перекладати на громадян України ціну на газ. За словами прем’єр-міністра, ціна на газ для населення України залишалась незмінною. “Годі брехати, ціна залишалась незмінною протягом останніх 32 місяців, тарифів на електроенергію впродовж 24 місяців”, - наголосив М.Азаров. Він зазначив, що переважна більшість населення України платить за газ 725 грн за тисячу метрів кубічних.

“Знову нагадаю, чий підпис стоїть під зобов’язанням України перед МВФ здійснити пенсійну реформу. Чий? Знову ж таки Тимошенко. А представники її політичної сили мають нахабство ставити нам це в провину. Яке ви маєте право плакатись про важке життя старих людей”, - зазначив М.Азаров.