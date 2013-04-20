Клименко взяв участь у суботнику на території Харківської обласної дитячої лікарні

Міністр доходів та зборів України Олександр Клименко взяв участь у всеукраїнському суботнику на території Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр разом із очільниками Харківської облдержадміністрації, Харківської обласної та міської рад взяв участь у висадженні дерев на території медзакладу.

О.Клименко зустрівся із батьками дітей, які проходять лікування в клінічній лікарні. Він також привітав усіх пацієнтів дитячої клініки та побажав їм якнайшвидшого одужання.

У свою чергу, брат міністра, бізнесмен та меценат Антон Клименко подарував обласній дитячій клінічній лікарні комплект медичного обладнання для оснащення реанімобіля для новонароджених.

“Ми повинні турбуватися про те покоління, яке зараз підростає і робити умови, щоб матері могли бути спокійними за своїх дітей. А дітки мали всі можливості отримати якісне медичне обслуговування, якісну освіту”, - сказав колективу лікарні міністр доходів та зборів України.