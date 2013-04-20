Держава не повинна зменшувати соцвиплати навіть у складній економічній ситуації - Янукович

Соціальні виплати у державі не повинні зменшуватися навіть в умовах складної економічної ситуації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича, про це глава держави заявив сьогодні, спілкуючись з жителями с.Нові Петрівці Київської області.

Під час спілкування В.Янукович поцікавився у жителів села, чи зростає їхня пенсія, і зазначив, що підвищення соціальних виплат залежить від темпів зростання економіки. «Пенсія зростає настільки, наскільки дозволяє економіка. Головне, щоб ми не зменшували соціальні виплати так, як у деяких європейських країнах», - сказав Президент.

За його словами, нині економічна ситуація у світі є непростою, і Україна також залежна від цього. «Казок у житті не буває. Я завжди буду вам казати правду», - запевнив В.Янукович.

На його переконання, Україна повинна бути конкурентоспроможною країною, оскільки 60% вітчизняної продукції йде на експорт.