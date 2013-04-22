Прес-служба Арбузова вибачилась перед ЗМІ за інцидент під час суботника

Причиною заклеювання відеокамер на телефонах журналістів під час участі першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова у суботнику, 20 квітня, стала неузгодженість дій з організації заходів безпеки на заході.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем'єра.

«На жаль, під час суботнику, в якому взяв участь перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, стався неприємний інцидент між журналістами та охороною. Як відомо, працівники охорони тимчасово заклеїли спеціальними наліпками фотокамери на мобільних телефонах декого з присутніх журналістів», - йдеться у повідомленні.

Коментуючи цей інцидент, прес-служба зазначила, що в той же день вибачилася перед журналістами.

«Повідомляємо, що причиною таких дій стала певна неузгодженість під час організації заходів безпеки на суботнику. Коли представники прес-служби побачили, що охорона, керуючись внутрішніми інструкціями, на жаль, почала заклеювати фотокамери на мобільних телефонах журналістів, вони відразу втрутилися у ситуацію, вибачилися перед представниками ЗМІ та попросили їх зняти наліпки з телефонів. Тож інцидент було вичерпано ще на місці», - наголосили у прес-службі.

«Користуючись нагодою, прес-служба першого віце-прем'єр-міністра України ще раз висловлює свою повагу представникам ЗМІ та вибачається за непорозуміння, які мали місце під час суботника, 20 квітня Сподіваємося, що в майбутньому такі ситуації не повторяться. Запевняємо, що ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, аби зі свого боку забезпечити максимальне сприяння вашій діяльності», - запевнила прес-служба С.Арбузова.