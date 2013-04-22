Світовий банк планує за 17 років подолати бідність в усьому світі

Світовий банк планує подолати бідність в усьому світі протягом наступних 17 років.

Межею бідності, йдеться в пропозиції політичного комітету Світового банку, є виживання менш ніж на 1,25 долара США на день, і з цьому потрібно покласти край до 2030 року, повідомляє Радіо «Свобода».

За оцінками Світового банку, в умовах такої крайньої бідності живе 1 мільярд 200 мільйонів осіб, понад третина з них - у більшій частині Африки, на південь від Сахари.

Визначення цієї мети подолання бідності, заявив журналістам голова Світового банку Джим Йонг Кім на підсумковій прес-конференції, є історичним моментом для усього світу.

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