Процедуру оформлення дозволу для іноземців, які працевлаштовуються в Україні, планують спростити, повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Зокрема, як зазначається в повідомлені, на розгляді у Кабінеті Міністрів України знаходиться проект постанови, за умови ухвалення якої перелік документів, які подаються іноземцями, буде суттєво скорочений.

Також передбачається скорочення терміну процедури розгляду документів до 15 днів (на сьогодні такий термін – 30 днів). Крім того, буде переглянуто процедуру продовження дії Дозволу. Для цього необхідно буде пред’явити лише ті документи, в яких відбулися зміни, а не повний пакет, як сьогодні. Продовження дії Дозволу здійснюватиметься безоплатно.

В повідомлені йдеться, що в майбутньому ж планується ввести пластикові дозволи (чіпи), які б містили всю необхідну інформацію в електронному вигляді. На сьогодні триває процес накопичення бази даних.