Робочі Заводу ім. 61-го комунара погрожують протестами через борги із зарплати

Робітники державного Суднобудівного заводу ім. 61-го комунара (Миколаїв) мають намір організувати акції протесту, якщо до кінця квітня Держконцерн «Укроборонпром» не погасить заборгованість із зарплати.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова профкому заводу Микола Головченко.

«Зараз ми чекаємо виконання обіцянок, даних на наші письмові звернення директором «Укроборонпрому» С.В.Громовим і прем'єр-міністром М.Азаровим, – пояснив М.Головченко. – До кінця квітня нам обіцяли виплатити 1 млн 300 тис. грн за січень і лютий, хоч пора вже розплачуватися і за березень».

За його словами, заборгованість виникла через те, що виявилися недооформленими документи на виплату зарплати. «Один договір був оформлений у січні, а другий – у березні, тому лютнева зарплата «випала» з графіка. Але робота за цей час була виконана», - сказав М.Головченко.

За його словами, у робітників є питання до «Укроборонпрому», зокрема з приводу завантаження підприємства.

Загальна сума боргу на заводі ім. 61-го комунара, за словами М.Головченка, на сьогодні становить 15 млн грн, з яких 4,2 млн грн, — це борги перед звільненими із заводу. Така сума накопичилася з 2009 року. На цей час на заводі працює 1100 осіб. Повного завантаження немає, завод працює три дні на тиждень.

«Щодо всіх існуючих проблем ми маємо чисельне листування з Кабінетом Міністрів, «Укроборонпромом», – уточнив М.Головченко. – Торік заборгованість досягала 30 млн. грн. Після звернення до М.Азарова під час його візиту до Миколаєва наприкінці серпня 2012 року нам виплатили 21 млн. грн. А нині борг становить 15 млн. грн».

У разі, якщо до кінця місяця борг не буде погашено, профком Заводу ім. 61-го комунара вирішуватиме питання про організацію акцій протесту», - додав М.Головченко.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня в Миколаєві працівники «Суднобудівного заводу імені 61 комунара» зібралися на стихійний мітинг і вимагали виплатити їм заборгованість із зарплати.

Того дня місто відвідав прем'єр-міністр Микола Азаров, який поспілкувався з робітниками і пообіцяв, що борг із зарплати буде виплачено.

3 вересня Кабінет Міністрів перерозподілив кошти державного бюджету, передавши Міністерству оборони 100 млн. грн на виплату боргів із зарплати працівникам підприємств оборонно-промислового комплексу, зокрема і на погашення заборгованості перед робітниками «Суднобудівного заводу імені 61 комунара».