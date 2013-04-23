У Польщі знизилося безробіття

Варшава. Безробіття в найбільшій східноєвропейській країні, що входить до Євросоюзу, Польщі на кінець березня цього року становило 14,3%, що на 0,1 процентного пункту нижче, ніж у лютому, але на 1 п.п. вище, ніж наприкінці березня 2012 року.

Про це свідчать оприлюднені сьогодні дані Державного управління статистики (GUS), які має в своєму розпорядженні УНІАН.

За даними офіційної статистики, у 38-мільонній країні безробітними на кінець першого кварталу було зареєстровано 2,314 млн осіб, що на 170 тис. більше, ніж у березні минулого року.

Минулого місяця безробітними зареєструвалися 213,9 тис. осіб проти 224,9 тис. у лютому ц.р. і 193,7 тис. у березні 2012 року.

Водночас із реєстру в березні виключено 236,1 тис. осіб проти 184 тис. у лютому і 219,9 тис. у березні минулого року.

Роботодавці минулого місяця зареєстрували 40,8 тис. вакансій, що на 2,5 тис. менше, ніж у лютому і на 1,6 тис. менше, ніж у березні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у лютому безробіття в Польщі зросло до 14,4% з 14,2% у січні, досягнувши свого максимального значення з березня 2007 року.

Польський уряд планує цього року спрямувати на боротьбу з безробіттям 1,5 млрд дол. (+25% до 2012 року), що, як передбачається, дозволить створити близько 400 тис. нових робочих місць і скоротити безробіття за підсумками року до 13%.

Водночас експерти не виключають, що безробіття цього року перевищить 15%.

Довідка УНІАН. З початку ринкових реформ у 1990-х роках найбільше безробітних у Польщі було напередодні вступу країни до Євросоюзу в 2004 році - близько 20% від економічно активного населення, а мінімальне безробіття зафіксоване наприкінці 2008 року на рівні менш як 9%.

За офіційними даними, понад 2 млн поляків зараз працюють за кордоном, що значно знижує рівень офіційного безробіття в країні.

Водночас минулого року польські роботодавці вперше за більш ніж 5 років скоротили заявки на працевлаштування громадян України, які часто замінюють поляків, що виїхали за кордон, - на 7% до 224 тис.