Профспілки виступають проти ухвалення нової редакції Трудового кодексу

Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ) виступає проти ухвалення нової редакції Трудового кодексу, підготовленого депутатами від Партії регіонів Ярославом Сухим і Олександром Стояном, оскільки вона обмежує права найнятих робітників.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова КВПУ Михайло Волинець.

"Конфедерація профспілок вже направила скаргу до будапештського офісу Міжнародної організації праці України, а також до центрального офісу Міжнародної організації праці та до Міжнародної конфедерації профспілок зі штаб-квартирою в Брюсселі", - сказав М.Волинець, відзначивши, що новий Трудовий кодекс знижує рівень захисту найнятих робітників.

За його словами, в проекті нового Трудового кодексу передбачені стимулюючі заходи для роботодавців, які передбачають відсутність профспілок на підприємствах і установах.

"У кодексі зазначається, що якщо на підприємстві немає колективного договору і немає профспілки, а також уповноваженої особи від трудового колективу, то роботодавець регулює соціально-трудові відносини шляхом видачі внутрішніх нормативних актів", - пояснив він, відзначивши, що таким чином роботодавець отримує право регулювати всі трудові відносини шляхом видачі указів і розпоряджень, а також вносити нові норми до статуту.

Водночас, за словами М.Волинця, 143-а стаття нової редакції Трудового кодексу передбачає право роботодавця збільшувати робочий день до 12 годин і більше, а робочий тиждень - до 48 годин і більше. "Створюється враження, ніби спеціально закладаються протилежні норми, так статтею 39-ю того ж кодексу передбачено, що робочий день складається з 40 годин", - відзначив голова КВПУ.

Ще одним істотним недоліком нової редакції Трудового кодексу М.Волинець вважає можливість роботодавця встановлювати відеоспостереження за співробітником на робочому місці. "Якщо погіршити ситуацію на ринку праці, то напруження зростатиме", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Нова редакція Трудового кодексу була подана на розгляд до парламенту 22 квітня. Необхідність ухвалення документа, на думку його авторів, обумовлена докорінними змінами всієї системи суспільних відносин в Україні у зв'язку з формуванням ринкових відносин і соціально-економічними перетвореннями. Відповідно, виник величезний масив проблем, які мають вирішуватися за допомогою трудового права.

«Підготовка нового кодифікованого акту в цій сфері пояснюється також тим, що діючий Кодекс законів про працю України був прийнятий ще в 1971 році і, незважаючи на численні зміни, вже застарів і не відповідає сучасним економічним умовам», - сказано в пояснювальній записці до нової редакції Трудового кодексу.