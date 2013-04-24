Мінсоцполітики розробило два варіанти перегляду споживчого кошика

Міністерство соціальної політики України розробило і запропонувало для розгляду федераціям профспілок і роботодавців два варіанти моделі перегляду споживчого кошика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соцполітики Наталія Королевська журналістам на брифінгу.

"Ми сьогодні розглядаємо дві моделі. Йде обговорення з профспілками і роботодавцями", - сказала вона, відповідаючи на запитання УНІАН.

Н.Королевська уточнила, що один варіант полягає в коригуванні існуючої моделі, інший – у переході на європейський варіант, за яким кошик формується виключно з продуктового набору.

"Другий – європейський підхід, коли в кошик закладається виключно продуктовий набір і далі до нього застосовується коефіцієнт. Ми не рахуємо, скільки потрібно черевичків, суконь, пральних машин і на скільки років вони розраховані. Дається споживчий набір за продуктовою групою і враховується коефіцієнт, який може собі дозволити бюджет для забезпечення себе непродовольчою групою", - зазначила Н.Королевська.

При цьому вона підкреслила, що перспективнішим є саме другий, європейський варіант моделі.

Як повідомляв УНІАН, склад споживчого кошика в Україні не змінювався 12 років.

У січні Н.Королевська повідомила, що Міністерство соціальної політики готує пропозиції про перегляд споживчого кошика.

У березні Н.Королевська обіцяла презентувати модель методології розрахунку споживчого кошика в квітні.

Довідка УНІАН. Споживчий кошик - мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для життя людині. Споживчий кошик використовується для розрахунку прожиткового мінімуму.