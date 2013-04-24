Янукович доручив Кабміну забезпечити фінансування нового корпусу «Охматдиту»

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів негайно вирішити ситуацію з фінансуванням будівництва нового корпусу державного закладу охорони здоров’я «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит».

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

«Глава держави вимагає від уряду забезпечити безперебійне фінансування будівництва цього об’єкта», - наголосив Ю.Павленко.

Як повідомляв УНІАН, до Президента України з відкритим листом звернулись члени Опікунської ради НДСЛ «Охматдит» з проханням вирішити питання фінансування будівництва нового корпусу лікарні.

За словами членів Опікунської ради, чотири місяці проект взагалі не фінансується, що призвело до зупинення будівництва.

«Такі дії чиновників можуть призвести до порушення неодноразових обіцянок Президента та прем’єр-міністра своєчасно, у IV кварталі 2013 року, завершити будівництво нового корпусу та оснастити його усім необхідним медичним обладнанням для ефективного проведення складних операцій, особливо здійснення трансплантації кісткового мозку від неродинного донора», - зазначається в зверненні.

Стурбовані відсутністю фінансування члени Опікунської ради спільно з тридцятьма народними депутатами як з більшості, так і з опозиції запропонували нові джерела надходжень для завершення будівництва – підвищення акцизів на пиво.