Кабмін затвердив порядок роботи місцевих комісій із попередження масових звільнень

Кабінет Міністрів України затвердив порядок формування та функціонування комісій з питань попередження масового звільнення працівників у регіонах. Відповідну постанову уряду №305 опубліковано на сайті Кабміну. Згідно з постановою, комісії формуються місцевими адміністраціями, а основою їх діяльності буде аналіз ситуації, який надають територіальні органи Державної служби зайнятості, що відповідають за виконання положення Закону України «Про зайнятість населення» і ведуть збір і опрацювання даних про можливі звільнення працівників та їх причини.

Комісії зі свого боку на основі наявних даних повинні розробити комплекс заходів, спрямованих на скорочення кількості звільнених і пошук місць для подальшого працевлаштування працівників, яких звільняють. Крім того, комісія оцінює ефективність дій самого роботодавця й має право рекомендувати йому і владі шляхи вирішення ситуації – аж до надання фінансовій допомоги, відстрочення обов'язкових платежів із метою вивільнення коштів, а також можливого перепрофілювання виробництва з метою покращення фінансових показників господарської діяльності.

«Склад комісій формують представники місцевих органів влади, Служби зайнятості, Пенсійного фонду, а також представники профспілок, громадських організацій, підприємств і організацій незалежно від форми власності (за бажанням)», - йдеться в постанові.

Засідання комісій проводяться по мірі необхідності.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в березні порівняно з лютим знизився на 0,1% - до 2%. Кількість зареєстрованих безробітних у березні скоротилася на 17,5 тис. осіб і становила 571,6 тис. осіб проти 589,1 тис. у лютому.

У географічному розрізі кількість безробітних серед міського населення становила 325,4 тис. осіб, серед сільського - 246,2 тис. осіб.

Середнє навантаження на одне робоче місце в березні становило 8 осіб, тоді як у лютому цей показник становив 10 осіб на місце.

Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці за підсумками 2012 року становив 8,1% до загальної кількості працездатного населення країни. При цьому Міжнародний валютний фонд прогнозує безробіття в Україні за підсумками 2013 року на рівні 8,2%.