Швейцарія планує обмежити трудову імміграцію з усіх країн ЄС

08:59, 25 квітня 2013
Соцполітика
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Уряд Швейцарії планує з наступного місяця обмежити трудову імміграцію з усіх країн Європейського Союзу терміном на один рік.

Швейцарія, яка не є членом ЄС, вже має тимчасові квоти на максимальну кількість громадян з тих восьми східноєвропейських країн, які стали членами Євросоюзу у 2004 році, а також особливо суворі правила для новіших членів ЄС – Болгарії та Румунії, повідомляє радіо «Свобода».

У середу уряд Швейцарії повідомив, що «з метою зробити імміграцію більш прийнятною для суспільства» на наступний рік будуть запроваджені квоти на тривале працевлаштування на території цієї держави і для громадян решти 17 країн Євросоюзу.

Праві партії, які стверджують, що іноземці забирають робочі місця швейцарців, завоювали популярність в останні роки.

За угодою з Євросоюзом, Швейцарія може тимчасово, на термін до двох років, обмежувати дозвіл на роботу громадянам країн ЄС, якщо трудова імміграція піднімається вище від певного рівня.

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