У Мінрегіоні підрахували, скільки соціального житла потрібно українцям

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробило законопроект «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку соціального житла на 2013-2019 роки».

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні міністерства, проект проходить узгодження центральних органів виконавчої влади.

Глава Мінрегіону Геннадій Темник відзначив, що документ визначає заходи, реалізація яких забезпечить формування житлового фонду соціального призначення на умовах залучення коштів державного і місцевих бюджетів з пріоритетним напрямом будівництва нового житла.

За його словами, загальна площа соціального житла, яку необхідно створити для забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту, становить 8,1 млн кв. м.

Як повідомляв УНІАН, створення фонду житла соціального призначення, передбачене в Програмі активізації економіки на 2013-2014 рр., відкладається, це питання може бути розглянуте наприкінці цього року.

За словами глави Мінрегіону, на створення фонду соціального призначення заплановано 1,5 млрд грн, які можна буде використовувати, коли економіка дозволить збільшити дохідну частину державного бюджету і акумулювати ці кошти.