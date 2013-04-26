Президент вимагає від Кабміну збільшити витрати на соцзахист чорнобильців

Чорнобиль . Президент України Віктор Янукович вимагає від Кабінету Міністрів знайти можливість збільшити державні видатки на соціальний і медичний захист громадян, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час робочої поїздки на ЧАЕС.

“Близько 105 тисяч українців внаслідок цієї трагедії стали інвалідами. Держава здійснює підтримку цих людей. Але чи можемо ми сказати, що вона є достатньою? Гадаю - ні”, - сказав В.Янукович.

Він зазначив, що цього року з державного бюджету на соціальні виплати чорнобильцям має бути виділено 2 млрд 623 млн грн. За словами глави держави, ця сума більша, ніж у 2012 році.

“Але в мене питання до уряду: чи може задовольняти таке зростання соціальних виплат людям, які віддали своє здоров’я на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. На лікування чорнобильців передбачено менше 50 млн грн, що також далеко недостатньо. Тому, безумовно, уряду необхідно знайти можливість збільшити державні витрати на соціальний і медичний захист громадян України, які постраждали на аварії на Чорнобильській АЕС», - наголосив Президент.

В.Янукович також зазначив, що профільні органи центральної влади повинні провести ретельну перевірку списків осіб, які отримують допомогу. За словами Президента, державна допомога повинна надаватися виключно тим, хто дійсно її потребує.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра соціальної політики Наталії Королевської, в Україні щорічно на соціальний захист 2 млн людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, необхідно понад 88 млрд грн, тоді як цього року на фінансування чорнобильських програм передбачено 11 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Янукович: до 2015 року збитки України від аварії на ЧАЕС сягнуть 180 млрд дол.

Сьогодні - 27-мі роковини аварії на Чорнобильській АЕС