У Донецьку із 121 кримінальної справи за невиплату зарплат до суду направлено лише одну

У Донецьку з початку 2013 року за невиплату заробітної плати працівникам підприємств було розпочато 121 кримінальне провадження, з яких поки тільки одне направлено до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на міжвідомчій нараді прокуратури перший заступник прокурора м. Донецька Юлія Куликова.

Вона зазначила, що після набрання чинності нового Кримінального процесуального кодексу України, всі інформації про виявлені порушення фахівцями територіальної інспекції з питань оплати праці в області стали направлятися в органи внутрішніх справ. Але сьогодні при здійсненні своїх функцій працівниками інспекції «виникають проблеми їх взаємодії з правоохоронними органами».

«Суттєвих нарікань викликає стан розслідування кримінальних проваджень за статтею 175 (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат) КК України органами внутрішніх справ. Із розпочатого у поточному році 121 провадження до суду направлено тільки одне, внесене прокурором Ворошиловського району за результатами наглядової перевірки», - сказала Ю.Кулікова.

При цьому вона додала, що «в діях вже 86 керівників підприємств не знайдено підстав для притягнення до кримінальної відповідальності». Тому прокурор запропонувала розробити графік спільного заслуховування (представників органів контролю, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування) проваджень даної категорії, «при цьому керівникам підприємств необхідно дати принципову оцінку як слідчим, так і процесуальним керівникам».

Ю.Кулікова констатувала, що на сьогоднішній день заборгованість з зарплати мають 72 підприємства міста Донецька на загальну суму 63,6 млн грн, з них 69 підприємств, піднаглядних органам прокуратури міста, на загальну суму 48 млн грн.

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