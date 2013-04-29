Пенсійні виплати у І кварталі збільшилися до 62,1 млрд грн

Обсяг пенсійних виплат у першому кварталі 2013 року становив 62,1 млрд грн, що на 8,6 млрд грн (13,8%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, і ці виплати повністю відповідають обсягам, закладеним у бюджеті Пенсійного фонду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови правління Пенсійного фонду України Валентина Никитенко на прес-конференції в Києві.

«У першому кварталі виплату пенсій і грошової допомоги з урахуванням підвищення забезпечили щодо 13,6 млн пенсіонерів. Загальна сума пенсійних виплат та інших запланованих витрат становила 62,1 млрд грн, що на 8,6 млрд грн більше показника 2012 року. До того ж середньомісячний обсяг пенсійних виплат становив 21 млрд грн. Усі виплати на 100% відповідають запланованим показникам затвердженого бюджету Пенсійного фонду», - сказала В.Никитенко

Вона також повідомила, що середня пенсія на 1 квітня становила 1474,5 грн, що на 195 грн більше показника середньої пенсії на 1 квітня 2012 року. Максимальна пенсія в Україні, за словами В.Никитенко, становить 8940 грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника в 2012 році.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня ц.р. він зросте до 949 грн.

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