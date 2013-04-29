Підвищення пенсій у травні торкнеться 348 тис. пенсіонерів

Перерахунок пенсій у бік підвищення у зв'язку зі зростанням щомісячної середньої заробітної плати (в середньому від 35 до 135 грн) торкнеться цього року 348 тис. пенсіонерів, повідомили УНІАН у Пенсійному фонді України.

«Згідно з чинним законодавством, перерахунок пенсій проводиться тим особам, для яких підвищення пенсійних виплат минулого року було нижчим за коефіцієнт, що становить 20% темпу зростання середньомісячної заробітної плати. І тому, відповідно до закону про загальнодержавне обов'язкове страхування, таке підвищення очікує на 348,72 тис. пенсіонерів, які в результаті одержать надбавку до пенсій у розмірі від 35 до 135 грн», - роз'яснили у Пенсійному фонді.

Як повідомляв УНІАН, обсяг пенсійних виплат у першому кварталі 2013 року становив 62,1 млрд грн, що на 8,6 млрд грн (13,8%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, і ці виплати повністю відповідають обсягам, закладеним у бюджеті Пенсійного фонду України. Кількість пенсіонерів, яким здійснюються виплати, - 13,6 млн осіб. Середня пенсія в Україні на 1 квітня становить 1 474 грн.

Як відзначають у ПФУ, тривалі вихідні, оголошені в Україні в травні, не вплинуть на графік виплати пенсій і соціальної допомоги, оскільки органи Пенсійного фонду працюватимуть у звичайному режимі.