Митниця США посилить перевірку іноземних студентів

Міністерство внутрішньої безпеки США зобов'язало митну службу перевіряти статус візи кожного іноземного студента, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Цей крок стане першим у низці заходів, яких американська влада планує вжити після вибуху в Бостоні.

Раніше міністерство розкритикували за недостатню увагу до візи студента з Казахстану, який прилетів до США в січні і якого звинувачують у приховуванні доказів проти одного з підозрюваних в організації вибухів в Бостоні Джохара Царнаєва.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня в Бостоні на фініші марафону з інтервалом у 12 секунд прогриміли два вибухи. В результаті загинули троє осіб, понад 180 були поранені.

У ніч на 20 квітня в передмісті Бостона поліція затримала підозрюваного - 19-річного Царнаєва. Під час затримання він отримав кульові поранення в шию і в ногу. Старший брат - Тамерлан Царнаєв - 19 квітня помер у лікарні від поранень, отриманих у перестрілці з поліцією.