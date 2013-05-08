Мін‘юст пропонує законодавчо врегулювати "принцип єдиного вікна"

Міністерство юстиції пропонує удосконалити процедуру надання послуг в центрах адміністративних послуг, внісши відповідні зміни у базовий закон «Про адміністративні послуги».

Як повідомляє прес-служба Мін’юсту, відповідні законодавчі зміни оприлюднені на міністерському сайті з метою громадського обговорення.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, запропоновані Мін‘юстом зміни до чинного закону «Про адміністративні послуги» покликані врегулювати на законодавчому рівні терміни «принцип єдиного вікна» та «принцип організаційної єдності» і затвердити порядок надання адмінпослуг за цими принципами.

Також пропонується запровадити новий підхід, відповідно до якого адміністративні послуги, що надаються через адміністративні центри відповідними органами, здійснюватимуться безпосередньо посадовими особами цих органів.

Очікується, що в результаті відповідних законодавчих змін буде запроваджено висококваліфіковані консультації та послуги для громадян. При цьому, посадові особи, що надаватимуть відповідні послуги, нестимуть відповідальність за якісне та своєчасне їх надання. Зменшиться також вірогідність відмов в прийнятті документів за формальними ознаками.

Крім того, запровадження механізму надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та “організаційної єдності” дозволить суттєво спростити процедуру отримання послуг, оскільки перекладає обов‘язок щодо отримання різноманітних погоджень, довідок тощо на посадових осіб, що надаватимуть адміністративні послуги. Тим самим буде не лише спрощено відповідну процедуру для громадян, також це сприятиме подоланню корупційних чинників в цьому процесі.

Зауваження та пропозиції до указаного законопроекту прийматимуться на електронну адресу: kaglyak@minjust.gov.ua до 30 травня 2013 року.