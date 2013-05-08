Набуває чинності закон про внески до Пенсійного фонду українцями, що працюють за кордоном

9 травня 2013 року набуває чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України про добровільну сплату єдиного внеску».

Документ опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№16 від 8 травня 2013 р.).

Згідно з текстом закону, документ набуває чинності на наступний день після його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2013 року більшість Верховної Ради прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України про добровільну сплату єдиного внеску».

За даними Інформаційного управління Апарату Верховної Ради, документом внесено зміни до законів «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» і «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Цими законами врегульовано питання визначення розміру внеску під час добровільної сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України; питання сплати єдиного внеску до Пенсійного фонду України в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (зокрема міжнародними) за її працівників, які є громадянами України, а також громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

питання одноразової сплати застрахованою особою єдиного внеску за попередні періоди (зокрема за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Водночас сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний і більшою за максимальний страховий внесок, встановлений на дату укладення договору.