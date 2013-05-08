У Росії законодавчо обмежили роботу іноземців в роздрібній торгівлі

17:11, 08 травня 2013
Соцполітика
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Москва. У Росії обмежили можливості залучення іноземців для роботи в роздрібній торгівлі, здійснювати таку діяльність заборонено висококваліфікованим фахівцям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про правовий стан іноземних громадян у Російській Федерації» підписав Президент РФ Володимир Путін.

Закон був ухвалений Державною думою РФ 23 квітня 2013 року і схвалений Радою Федерації 27 квітня 2013 року.

У пояснювальній записці зазначається, що закон покликаний вдосконалити міграційне законодавство Росії у частині, що стосується порядку залучення іноземних працівників до трудової діяльності на її території.

«До Федерального закону «Про правовий стан іноземних громадян у Російській Федерації» вносяться зміни, згідно з якими роботодавець або замовник робіт (послуг) не має права залучати іноземних працівників як висококваліфікованих фахівців для торгового обслуговування покупців у процесі роздрібної торгівлі товарами народного споживання (включаючи фармацевтичні товари), незалежно від асортименту товарів, що реалізуються, торгових площ і форм обслуговування покупців, за винятком працівників, що здійснюють керівництво і координацію діяльності, пов'язаної з веденням торгівлі», - зазначається у документі.

Законом також встановлюється, що квоти на видачу іноземним громадянам запрошень на в'їзд до РФ з метою здійснення трудової діяльності, встановлені урядом Російської Федерації, не розповсюджуються на висококваліфікованих фахівців і членів їх сімей.

За даними Федеральної міграційної служби, висококваліфікованими співробітниками в РФ вважаються іноземці, заробітна плата яких становить не менш як 2 млн рублів на рік (близько 65 тис. дол.). Така категорія іноземців може оформити посвідку на проживання собі і членам своєї сім'ї на термін дії трудового договору.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2012 року громадяни України та інших країн повинні будуть підтверджувати документально знання російської мови у разі влаштування на роботу в Росії, якщо вони здійснюють діяльність у сфері житлово-комунального господарства, роздрібної торгівлі або побутового обслуговування.

Такі іноземні громадяни повинні підтверджувати володіння російською мовою на рівні не нижче за базовий.

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