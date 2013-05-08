На соцдопомогу у травні спрямовано майже 3 млрд грн

В Україні вчасно та в повному обсязі профінансовано перший транш державної соціальної допомоги за травень у сумі майже 3 млрд грн. Про це повідомив директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Мущинін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за його словами, незважаючи на тривалі травневі свята, фінансування відбулось відповідно до встановленого Порядку.

«За оперативною інформацією, кошти першого траншу державної соціальної допомоги, серед яких виплати з догляду за дітьми, допомога малозабезпеченим сім’ям та виплати дітям-інвалідам, вже перераховані в регіони. На ці потреби спрямовано 2 млрд 928 млн грн», - сказав він.

За словами Мущиніна, незважаючи на те, що майже вся перша декада травня - вихідні та святкові дні, графік фінансування державної соціальної допомоги було дотримано. «Відповідно до затвердженого Кабміном Порядку фінансування виплат має відбуватися до 10 числа кожного місяця, тож ми навіть випереджаємо граничні строки. Таким чином, кошти мають надійти до людей не пізніше 15-16 травня», - сказав він.

3а словами Мущиніна, фінансування другого траншу, як це і передбачено, відбудеться до 25 травня.

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