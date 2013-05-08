Травневі пенсії вже профінансовано на 10 млрд грн

З початку травня на забезпечення пенсійних виплат вже виділено 10 млрд 77,7 млн грн. Про це повідомив директор Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики Микола Шамбір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за його словами, відповідні видатки мають забезпечити потреби у пенсіях, які виплачуються до 12 травня включно та частково 13 травня.

«Сьогодні завершилося фінансування пенсійних виплат, які здійснюватимуться до 12 травня включно. Крім того, виділені кошти також розраховані на виплату пенсій, які будуть здійснені 13 травня через поштові відділення. Загалом було профінансовано 10 млрд 77,7 млн грн», - сказав він.

Шамбір нагадав, щоб забезпечити своєчасність пенсійних виплат під час травневих свят, Пенсійний фонд розпочав їхнє завчасне фінансування. «29-30 квітня були перераховані кошти, необхідні для забезпечення пенсійних виплат усім громадянам, які їх отримують до 6 числа щомісяця. Це дозволило нам дотриматися встановлених графіків, і люди не відчули незручностей», - сказав він.

Директор Департаменту також нагадав, що 10 травня працюватимуть поштові відділення, які здійснюють пенсійні виплати.

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