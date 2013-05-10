З 1 травня інваліди та учасники війни отримуватимуть підвищені пенсії
10:58, 10 травня 2013Соцполітика
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З 1 травня інваліди війни та учасники бойових дій у період Другої світової війни отримуватимуть підвищені пенсії.
Про це сказав Президент України Віктор Янукович на урочистому зібранні з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Новий щомісячний розмір пенсійної виплати становитиме 2 тисячі 548 гривень», - сказав він.
Янукович підкреслив, що держава в повному обсязі фінансуватиме заходи для відвідання ветеранами місць бойової слави.
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