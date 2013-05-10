Безробіття серед молоді в Греції досягло рекордного рівня

Майже дві третини молодих людей в Греції не мають роботи, повідомила в четвер національна служба статистики Elstat, передає РІА «Новини».

У лютому безробітними в Греції були 27% активного населення, що трохи нижче січневого рекордного рівня 27,2%. У лютому 2012 року в країні було 21,9% безробітних.

У країні з населенням близько 11 мільйонів осіб в лютому налічувалося 1,32 мільйона безробітних. У січні безробітних було на 28 тисяч осіб більше.

За місяць різко зріс рівень безробіття серед молоді у віці від 15 до 24 років - до 64,2%. Місяцем раніше було 59,3% безробітних молодих людей, а в лютому 2012 року - 54,1%.

Зростання безробіття пов'язане, зокрема, з заходами жорсткої економії, які уряд Греції зобов'язався проводити в обмін на фінансову допомогу кредиторів. Спад в економіці спостерігається шостий рік поспіль.