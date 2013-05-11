Янукович присвоїв звання «Мати-героїня» понад 5 тис. багатодітних жінок

Напередодні Дня матері Президент України Віктор Янукович підписав укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» понад 5 тис. багатодітних жінок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, ці жінки народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Удостоєні звання «Мати-героїня» жінки отримають передбачену чинним законодавством одноразову винагороду.