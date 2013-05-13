Рада міністрів ЄС затвердила ратифікацію Угоди про спрощення візового режиму з Україною

Рада міністрів Європейського Союзу затвердила ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), радник Президента України – Уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлісєєв на брифінгу для преси у Києві.

“Декілька хвилин тому отримано позитивну новину з Брюсселю: буквально щойно Рада міністрів ЄС затвердила ратифікацію посиленої угоди про спрощення порядку видачі віз”, - сказав Єлісєєв.

Він висловив сподівання, що таким чином угода набуде чинності з 1 липня поточного року.

Єлісєєв пообіцяв, що зараз Україна пришвидшить роботу з виконання внутрішніх процедур. “І я сподіваюсь, що з 1 липня цього року ця посилена угода про спрощення порядку видачі віз набуде чинності і наші громадяни вже під час літніх відпусток зможуть активно використовувати цей документ”, - сказав Єлісєєв.

До того ж він пообіцяв, що українська сторона контролюватиме процес видачі віз на підставі вже цієї угоди. “Ми не дамо спуску консульським установам країн-членів ЄС тут в Києві для того, щоб вони повною мірою, в повному обсязі виконували цю важливу для нас угоду”, - сказав Єлісєєв.

При цьому він додав, що українська сторона не буде зупинятись на вже досягнутому результаті щодо спрощення оформлення віз, оскільки остаточною метою є встановлення безвізового режиму з країнами ЄС. “І в цьому напрямку ми будемо працювати”, - сказав радник Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ратифікувала Угоду про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз з ЄС 22 березня 2013 року.

18 квітня 2013 р. Європейський парламент ратифікував Угоду між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

"За" проголосували більшість депутатів, зареєстрованих у залі, голосування проводилося шляхом підняття рук.

Угода була підписана 23 липня 2012 року в Брюсселі.

Положеннями угоди розширюються категорії громадян України, які мають право на спрощене оформлення безкоштовних та багаторазових віз; удосконалюється порядок оформлення віз для представників засобів масової інформації; визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз; встановлюється можливість термінового оформлення віз (протягом 3 діб) особам, які проживають на значній відстані від місця подання візового клопотання (за умови сплати термінового консульського збору); запроваджується безвізовий режим поїздок для громадян України, які користуються біометричними службовими паспортами.

Спрощений режим оформлення віз стосуватиметься: журналістів та членів технічного персоналу, які супроводжують їх із метою виконання професійних обов’язків; учасників офіційних програм обміну, організованих містами-побратимами та іншими муніципальними одиницями; представників релігійних громад; представників професій, які беруть участь у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах, семінарах або інших подібних заходах, що проводяться на території держав-членів; осіб віком 25 років або молодших, які є учасниками семінарів, конференцій, спортивних, культурних або освітніх заходів, організованих неприбутковими організаціями.

Також це стосується близьких родичів: одного з подружжя, дітей (зокрема всиновлених), батьків (зокрема опікунів), дідусів, бабусь та онуків, які відвідують громадян України, які мають дійсний дозвіл на проживання на території держав-членів або громадян Європейського Союзу, які проживають на території держави-члена, громадянами якої вони є; представників громадських організацій, які подорожують із метою освітньої підготовки, участі в семінарах, конференціях, зокрема в рамках програм обміну; учасників офіційних програм ЄС з прикордонного співробітництва, таких як Інструмент Європейського сусідства та партнерства (ІЄСП).

Імплементація угоди сприятиме подальшій лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, розвитку контактів між громадянами України та держав-членів ЄС, створенню підґрунтя для майбутнього запровадження стороною ЄС повноцінного безвізового режиму для громадян України.

У ній сказано, що ухвалення закону дасть можливість здійснити внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності Угодою між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Зазначається, що набуття угодою чинності забезпечить спрощення режиму поїздок громадян України до держав-членів ЄС, сприятиме подальшому розвитку відносин між Україною і Євросоюзом та інтенсифікації контактів в соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.

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