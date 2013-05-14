Росія до серпня спростить отримання громадянства - результат демографічного спаду

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив на 1,5 місяця – до 1 серпня 2013 року прискорити розробку законопроекту про спрощене отримання громадянства РФ для російських співвітчизників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це йдеться у вказівці Д.Медведєва на виконання переліку доручень Президента Росії Володимира Путіна після спілкування з росіянами у прямому ефірі.

«Розробити і внести до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації проект федерального закону, який передбачає спрощення процедур і скорочення термінів розгляду заяв про прийом у громадянство Російської Федерації від співвітчизників – носіїв російської мови, родичі яких по прямій висхідній лінії раніше проживали на території Російської Федерації і СРСР, за умови їхнього переїзду на постійне місце проживання до Російської Федерації і відмови від громадянства іноземної держави», - зазначається у документі.

Відповідні вказівки Федеральна міграційна служба, МЗС Росії, ФСБ Росії, МВС Росії, Міносвіти Росії і Мін’юсту Росії мають виконати до 1 серпня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Президент Росії Путін доручив уряду до середини вересня розробити і внести до Держдуми відповідний законопроект.

До Держдуми РФ вже внесено один законопроект про спрощений механізм отримання російського громадянства співвітчизниками. Один з авторів законопроекту, перший заступник голови Комітету Ради федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров повідомив, що зміни до закону про громадянство можуть, передусім, торкнутися 25 млн громадян країн СНД.

За даними Федеральної міграційної служби Росії, РФ в умовах демографічного спаду для економічного зростання необхідно залучити щонайменше 300 тис. трудових мігрантів з-за кордону.

18 квітня віце-прем'єр-міністр РФ з питань ВПК Дмитро Рогозін запропонував видавати російські паспорти іноземним фахівцям, задіяним у військовій промисловості.