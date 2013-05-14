Травнева зарплата бюджетникам буде нарахована з урахуванням підвищення тарифних ставок

Травнева заробітна плата працівникам бюджетної сфери повинна бути нарахована з урахуванням підвищення розміру 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Наталію Королевську.

«Центральні та місцеві органи влади усіх рівнів повинні до кінця місяця здійснити перерахунок заробітної плати працівникам бюджетної сфери - а це приблизно 3,5 млн осіб», - цитує прес-служба міністра. Королевська також звернула увагу на те, що донарахування зарплат, здійснені з січня цього року, повинні бути виплачені в травні.

Міністр нагадала, що розмір першого тарифного розряду був переглянутий Кабміном у березні цього року і закріплений постановою №197. Таким чином, розмір окладу, що нараховується на підставі розміру першого тарифного розряду, з 1 січня 2013 року зріс до 852 грн з 839 грн станом на грудень.

«Ми чекаємо перерахунку зарплат працівників бюджетної сфери, і інформація про це має бути надана Мінсоцполітики не пізніше 10 червня 2013 року. Я також доручила Держінспекції з питань праці здійснити відповідні перевірки у всіх регіонах», - сказала Королевська.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір заробітної плати штатного працівника в Україні у березні зріс порівняно з лютим 2013 року на 5,5% - до 3212 грн. Заборгованість із заробітної плати в Україні в березні скоротилася на 24 млн грн (2,2%) порівняно з лютим і на 1 квітня становила 1,07 млрд грн.

За інформацією Мінсоцполітики, заборгованості із зарплат в бюджетній сфері немає.