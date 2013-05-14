Населення України може скоротитися до 44 млн осіб - "Ернст енд Янг"

Кількість населення України до 2016 року може скоротитися до 44 млн. осіб проти 45 млн. 529 тис. 408 осіб станом на 1 березня цього року. Про це йдеться в прогнозі розвитку економічної ситуації в Україні, складеному аналітиками міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг» в рамках підготовки квартального огляду економічної ситуації на швидко зростаючих ринках (Rapid Growth Markets Forecast).

Згідно з прогнозом, кількість населення України до кінця 2013 року становитиме щонайбільше 44,7 млн. осіб.

Водночас експерти переконані, що зменшення населення, а також очікуване економічне зростання, зумовлене пожвавленням зовнішніх ринків, приведе до збільшення показника доходів на душу населення. Зокрема, до кінця 2013 року дохід на душу населення становитиме 3746 доларів, а в 2016-му - 4843 доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, кількість населення України на 1 березня ц.р. становила 45 млн. 529 тис. 408 осіб, що на 73 тис. 802 людини (0,02%) менше порівняно з показником кількості населення на 1 березня 2012 року (45 млн. 603 тис. 210 осіб) і на 9713 осіб (0,01%) менше порівняно з 1 лютого 2013 року.