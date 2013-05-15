Тривалість туристичного сезону в Криму потрібно збільшувати - Могильов

Голова Ради міністрів АР Крим Анатолій Могильов переконаний, що тривалість туристичного сезону в Криму потрібно збільшувати, аби не обмежуватись лише трьома літніми місяцями.

Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За словами Могильова, для того, аби курортний сезон у Криму був тривалішим, Міністерство курортів і туризму АР Крим бере участь у всіх туристичних виставках світу і представляє Крим.

“Головне - розвиток санаторного і подієвого відпочинку. Тому ми плануємо проводити дуже багато заходів у міжсезоння, тобто в квітні-травні і жовтні-листопаді. Понад 100 фестивалів та різноманітних заходів проходитимуть в Криму цього року”, - повідомив він.

Могильов також зазначив, що цього року в Криму буде відкрито низку нових туристичних маршрутів, зокрема веломарштрути.

“У Криму стало багато велотуристів. Ми зробимо спеціальні доріжки для них, щоб вони могли відвідувати не лише пляжі Криму, а й заповідні місця гірського, лісового Криму. Також нинішнього року встановлять білборди для туристів із вказівниками, які місця можна відвідати”, - додав голова Ради міністрів АР Крим.

Він також зауважив, що протягом травневих свят до Криму приїхало на 30% більше туристів, ніж минулого року. Могильов також висловив переконання, що загалом у 2013 році на відпочинок до Криму приїде більше туристів, ніж торік.