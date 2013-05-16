Кабмін виділив 13,5 млн грн для переселення мешканців Солотвина на Закарпатті

Уряд виділив 13,5 млн грн для завершення заходів з переселення мешканців смт Солотвино на Закарпатті, які проживають в зоні техногенної небезпеки, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула.

За його словами, 133 сім'ї переселять в новий житловий комплекс.

У прес-службі нагадали, що в 2011 році Кабмін виділив на переселення жителів 98,05 млн грн, а в 2012 році - ще 7,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області вже цього року 133 сім'ї відселять з небезпечної зони в Солотвино, де в результаті деформації земної поверхні утворюються карстові провали, в межах яких розташовані житлові будинки.

12 квітня Вілкул повідомив, що будівельна готовність об'єктів для переселення становить 85%.

Довідка УНІАН. 30 березня 2011 року уряд прийняв рішення про виділення 149,556 млн грн для подолання надзвичайної ситуації у Солотвино та відселення людей.

За даними Закарпатської ОДА, за 2011-2012 роки в селі Теребля Тячівського району для тих мешканців Солотвина, житло яких опинилося в зоні небезпечних деформацій земної поверхні, було побудовано 8 багатоповерхових будинків на 116 квартир, 17 індивідуальних будинків садибної забудови, приміщення для школи, розраховане на 330 учнів, і будівля для дитсадочка, крім того, підведені інженерні мережі (водопостачання, водовідведення, електропостачання), прокладені дороги.

Для завершення всіх робіт у Тереблі потрібно близько 15 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Уряд вирішив закрити Солотвинський солерудник