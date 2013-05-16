Держстат звітує про зниження рівня безробіття в Україні

Рівень безробіття в Україні у квітні порівняно з березнем знизився до 1,9% з 2%, зазначається у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з даними Держстату, кількість зареєстрованих безробітних у квітні скоротилася на 36,9 тис. осіб і становила 534,7 тис. осіб.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, також зменшилася на 41,8 тис. і становила 408,5 тис. осіб.

До того ж середній розмір допомоги з безробіття також знизився на 78 грн - до 1116 грн (у березні становив 1194 грн).

Як повідомляв УНІАН,рівень безробіття в Україні у березні порівняно з лютим знизився на 0,1 п.п. - до 2%.

Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці за підсумками 2012 року становив 8,1% до загальної кількості працездатного населення країни. До того ж прогнозний рівень безробіття в Україні за підсумками 2013 року, за даними Міжнародного валютного фонду, становить 8,2%.