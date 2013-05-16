Населення України скоротилося до 45,512 млн осіб

17:03, 16 травня 2013
Соцполітика
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Чисельність населення України на 1 квітня цього року становила 45 млн 512 тис. 989 осіб, що на 16,4 тис. осіб (0,03%) менше показника на 1 березня 2013 року (45 млн 529 тис. 408 осіб) і на 76,1 тис. осіб (0,16%) менше порівняно з показником на 1 квітня 2012 року (45 млн 589 тис. 171 осіб), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Коефіцієнт народжуваності становив 10,6 на тисячу жителів, смертності - 15,3 на тисячу жителів. Водночас кількість міських жителів становила 31 млн 359 тис. 849 осіб, сільських - 14 млн 153 тис. 140 осіб.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України на 1 березня ц.р. становила 45 млн 529 тис. 408 осіб, що на 73 тис. 802 особи (0,02%) менше порівняно з показником чисельності населення на 1 березня 2012 року (45 млн 603 тис. 210 осіб) і на 9713 осіб (0, 01%) менше порівняно з 1 лютого 2013 року.

На думку аналітиків міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг», чисельність населення України до 2016 року може скоротитися до 44 млн осіб.

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