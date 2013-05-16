У Києві розраховують створити до 60 тисяч робочих місць за рахунок реалізації інвестпроектів

Київська міська державна адміністрація розраховує створити до 60 тис. нових робочих місць у рамках реалізації інвестиційних проектів з будівництва ділового району «Київ-Сіті», будівництва метрополітену і створення інноваційного парку «Біонік Хілл».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час засідання Ради інвесторів.

«Сьогодні ми перебуваємо на етапі старту деяких серйозних масштабних і одночасно дорогих проектів, зокрема будівництва метрополітену, що сприятиме створенню, мінімум, 60 тис. нових робочих місць», - сказав Попов.

Також він звернув увагу на те, що проблем в реалізації інвестиційної політики в столиці немає.

«Я вважаю, ми сьогодні не маємо проблем в реалізації інвестиційної політики. Ми бачимо зелене світло по всіх напрямках, хочеться, щоб ми використовували цей шанс», - сказав Попов.

Під час засідання також наголошувалося, що КМДА вже провела інвестиційні конкурси із забезпечення роботи мобільного зв'язку у метрополітені, з впорядкування переходів, із запуску єдиного електронного квитка.

Як повідомляв УНІАН, 19-20 квітня 2012 року на першому київському інноваційному форумі Kyiv City Open Doors презентовано проект створення інноваційного парку «Біонік Хілл». У жовтні 2012 року КМДА заявила про підготовку проектної документації для будівництва міжнародного ділового району «Київ-Сіті» на лівому березі столиці в районі Княжового Затону на території близько 50 га.

У січні минулого року голова КМДА Попов підписав розпорядження про включення проекту будівництва четвертої вітки київського метрополітену на Троєщину до переліку об'єктів, які потребують залучення інвестицій.