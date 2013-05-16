Україна забезпечила зростання доходів населення, незважаючи на складну ситуацію в світі - Янукович

Україні вдалося забезпечити зростання доходів населення, соціальних виплат попри складну економічну ситуацію в світі, вважає Президент України Віктор Янукович.

Про це він сказав на нараді з адміністративно-господарським активом Запорізької області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«При нульовій інфляції ми добилися реального зростання доходів населення - минулого року на 14%. За рахунок реального зростання доходів населення ми добилися зростання внутрішнього ринку», - сказав Янукович.

Зокрема, за його словами, за три місяці поточного року спостерігалося зростання доходів населення на 14,5%, а зростання соцвиплат на 8,5%.

Президент наголосив на необхідності залучення інвестицій. «Там, де нормальний бізнес-клімат, туди йдуть інвестиції», - підкреслив Янукович.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Державної служби статистики, в 2012 році середній обсяг наявного річного доходу на 1 громадянина по країні становив 23,9 тис. грн. У Києві цей показник перевищує середньодержавний більш ніж удвічі, у Донецькій області - на 15%, у Дніпропетровській - на 14%, у Київській та Запорізькій областях - на 9% і 8% відповідно. Низький рівень наявного доходу на душу населення був у Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій областях, що пов'язано з особливостями господарських відносин у даних регіонах. У 2012 році реальний наявний дохід у розрахунку на одну людину в середньому по країні зріс на 9,7%.

На думку аналітиків аудиторської компанії «Ернст енд Янг», до кінця 2013 року дохід на душу населення в Україні становитиме 3746 доларів, а в 2016-му - 4843 доларів.