Центри зайнятості з початку року працевлаштували майже 160 тис. безробітних

В Україні з початку року центри зайнятості працевлаштували майже 160 тис. зареєстрованих безробітних.

Про це повідомила директор Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України Марина Лазерна, поінформували УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

Вона зазначила, що запровадження дієвих механізмів підвищення рівня зайнятості дозволяє поступово скорочувати рівень безробіття в Україні. Зокрема Державна служба зайнятості активно співпрацює з роботодавцями, щоб забезпечити професійне навчання безробітних під їхнє замовлення.

«З початку року таким чином ми забезпечили навчання 105,7 тис безробітних. Це вплинуло на збільшення їхнього працевлаштування саме у березні та квітні. Загалом же останніми місяцями зростає кількість осіб, які отримали роботу безпосередньо за сприяння центрів зайнятості. Якщо у березні за їхнього сприяння почали працювати 42,7 тис. осіб, то у квітні ця цифра зросла до 77,6 тис. осіб. За чотири місяці таким чином знайшли роботу 159,3 тис. зареєстрованих безробітних», - сказала Лабезна.

Крім того, вона прогнозує, що ця позитивна тенденція на ринку праці може бути збережена завдяки реалізації нових інструментів, передбачених Законом України «Про зайнятість населення», який почав діяти з січня цього року.

«Новий закон передбачає низку механізмів, які насамперед сприяють зайнятості неконкурентних на ринку праці осіб. Це і громадяни передпенсійного віку, і молоді фахівці, й інші категорії, яким важче за інших знайти роботу. Тому сьогодні є підстави говорити про збереження позитивних тенденцій у цьому питанні», - сказала вона.

Лазебна також повідомила, що зараз зменшенню рівня безробіття сприяє також сезонний фактор, відповідно до якого зростає потреба в працівниках певних галузей. Це стосується будівельників, офіціантів, сільськогосподарських працівників.

«Як правило, з початком сільськогосподарських робіт, відновленням будівельних робіт на багатьох об’єктах, відкриттям курортного сезону збільшується кількість вакансій в деяких секторах економіки. Так, якщо кількість наявних вакансій на початок березня становила 59 тисяч, то на початок травня – майже 70 тисяч», - сказала вона.

За даними Державної служби статистики, рівень зареєстрованого безробіття у квітні 2013 року зменшився на 0,1 в.п. та становив 1,9% (у березні 2013 року – 2,0%).

Кількість зареєстрованих безробітних станом на 1 березня становила 589,1 тис. осіб, станом на 1 квітня – 571,6 тис. осіб, а на 1 травня – 534,7 тис. осіб.