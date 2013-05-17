Парламент повернув на доопрацювання законопроект про соцгарантії сільським вчителям та лікарям

Верховна Рада не ухвалила у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціальних гарантій педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам, які працюють в сільській місцевості».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту у першому читанні проголосували 196 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Водночас депутати підтримали пропозицію першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці Ярослава Сухого про повернення законопроекту на доопрацювання. За це рішення проголосували 298 народних депутатів із 364, зареєстрованих у сесійній залі.

Проект передбачає внесення змін до законів «Основи законодавства України про охорону здоров'я» та «Про освіту».

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом пропонується запровадити додаткові соціальні гарантії для працівників державних та комунальних закладів освіти та охорони здоров’я у сільській місцевості. Зокрема, вирішити питання пільгового забезпечення житлом педагогічних та медичних працівників за рахунок: отримання службового житла (будинку або квартири), набуття права власності на надане працівнику в користування службове житло, якщо безперервний стаж роботи за фахом у державній установі в межах одного населеного пункту становить не менш як 15 років, або одержання безвідсоткового довгострокового (25-30 років) кредиту на придбання або будівництва індивідуального житла.

Крім того, змінами пропонується надавати педагогічним та медичним працівникам щорічну матеріальну допомогу в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати), щорічну грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та щомісячну надбавку в розмірі 50% посадового окладу (ставки заробітної плати) протягом перших 7 років роботи за фахом для заохочення молоді до працевлаштування в сільській місцевості.

Також передбачається надавати соціальні бонуси у вигляді безвідсоткового кредиту на придбання приватного автотранспорту та безкоштовної передплати вітчизняних фахових журналів.

Законопроектом, крім того, пропонується скасувати деякі обмеження щодо забезпечення соціального захисту медичних та педагогічних працівників державних закладів у сільській місцевості, передбачені статтею 57 Закону України «Про освіту» та статтею 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я».