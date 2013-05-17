Вілкул каже, що заборгованість із зарплати скоротилася на 3%

Заборгованість із заробітної плати в Україні за квітень і початок травня зменшилася на 35 млн грн (на 3,2%) і станом на 13 травня становила 1,043 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час селекторної наради в Кабінеті Міністрів заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

«Сума заборгованості за квітень - початок травня зменшилася на 3,2% – на 35 млн, і на 13 травня становила 1,043 млрд грн. Уряд жорстко контролює своєчасність виплати зарплат і погашення заборгованості. Люди повинні бути захищені, а на керівників підприємств-боржників треба впливати – аж до покладання на них адміністративної відповідальності і розірвання контрактів», – сказав віце-прем'єр-міністр.

Він також повідомив, що найбільшими залишаються обсяги заборгованості із зарплат в Донецькій (217,5 млн грн) і Київській областях (126 млн грн). Разом з тим, Донецька область демонструє найкращу динаміку погашення заборгованості: обсяг погашених боргів за звітний період становив 36,1 млн грн, заборгованості погасили 24 підприємства області.

«4 квітня ми вже проводили подібне засідання, на якому ухвалили рішення інтенсифікувати роботу у сфері погашення заборгованості. Вона зменшується, але все ще недостатніми темпами», – сказав віце-прем'єр міністр.

У свою чергу міністр соціальної політики Наталія Королевська, яка також брала участь в селекторній нараді, заявила, що 54% обсягу всіх боргів припадає на економічно активні підприємства. «226 млн грн (22%) – борги економічно активних підприємств державної форми власності, 38 млн грн – борги економічно активних підприємств комунальної форми власності. Але найбільший борг – майже 300 млн грн – в економічно активних підприємствах приватної форми власності», - сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в березні скоротилася на 24 млн грн (2,2%) порівняно з лютим і на 1 квітня становила 1,07 млрд грн. Частка економічно активних підприємств у загальній сумі заборгованості становила 596,8 млн грн (55,3%), частка підприємств-банкротів – 423,6 млн грн (39,3%).

У галузевому розрізі найбільший обсяг заборгованості, як і раніше зафіксовано в промисловості – 565,5 млн грн. Найменший обсяг заборгованості – у сфері мистецтва, спорту і розваг – 698 тис. грн, а також інформації і телекомунікації – 744 тис. грн.

У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксовано в Донецькій області – 253,6 млн. грн найменший – у Чернівецькій області – 346 тис. грн.