Працівникам портів знову обіцяють, що скорочення штату не буде

Заступник міністра інфраструктури України Дмитро Демидович заявляє, що реформи в портах України не призведуть до скорочення штату працівників. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

«Жодного працівника під час впровадження реформи ми не звільнимо, жодної людини не втратимо», - цитує прес-служба заступника міністра.

Згідно з повідомленням, така позиція є принциповою не тільки в міністерстві, але і в уряді України.

«Наше завдання полягає в тому, щоб на базі державних стивідорних компаній, які будуть створені під час реорганізації, реалізувати ефективні проекти державно-приватного партнерства. Приватний інвестор виділяє кошти, забезпечує технологіями та відповідним вантажопотоком. А це, у свою чергу, гарантує не тільки збереження, а й появу нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів - і місцевих, і державного», - передає прес-служба слова Демидовича.

Як повідомляв УНІАН, під час реформування морської галузі працівники державних портів перейдуть в структурні підрозділи держпідприємства «Адміністрація морських портів» та компаній-інвесторів.

Верховна Рада України 17 травня 2012 року прийняла Закон «Про морські порти України», Президент України Віктор Янукович підписав його 8 червня.

Згідно з цим законом, в Україні повинна бути створена Адміністрація морських портів з метою утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй у господарське відання, в тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури, розташованих в межах території та акваторії морського порту, та інших цілей.

Адміністрація морських портів почне роботу до 14 червня 2013 року.