Українські підприємства заборгували Пенсійному фонду 8,8 млрд грн

Заборгованість українських підприємств перед Пенсійним фондом станом на 1 травня становила 8,8 млрд грн, повідомила на селекторній нараді в Кабінеті Міністрів міністр соціальної політики України Наталія Королевська.

Як передає кореспондент УНІАН, вона, зокрема, зазначила: «У нас сьогодні дві проблеми – борги із зарплати та заборгованість перед Пенсійним фондом. На 1 травня заборгованість перед Пенсійним фондом становила 8,8 млрд грн. Графіки погашення цих боргів зриваються, за винятком 4 областей».

За словами Королевської, Мінсоцполітики ініціює проведення в обласних держадміністраціях нарад із вирішення питання заборгованості перед ПФ.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість підприємств перед Пенсійним фондом України (ПФ) на 1 січня 2012 року становила 653,5 млн грн. За 9 місяців 2012 року заборгованість перевищила 1 млрд грн. Водночас у березні 2013 року міністр Королевська повідомляла, що заборгованість перед Пенсійним фондом становила близько 8 млрд грн.