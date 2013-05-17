Акімова: у бюджеті передбачено 250 млн грн на доплати лікарям первинної ланки

У державному бюджеті на цей рік передбачено 250 млн. грн на матеріальне стимулювання лікарів первинної ланки системи охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вінниці повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина Акімова.

«У цьому бюджеті закладено додаткові кошти, які дозволятимуть "пілотам" (регіонам, в яких реалізуються пілотні проекти з реформування системи охорони здоров'я, - УНІАН) і Вінниці продовжувати цю реформу, насамперед, кошти на доплати лікарям первинної ланки – це дуже важливо, і це (доплати) необхідно обов'язково продовжувати. Кошти закладено в бюджеті, у тому числі і для купівлі медичного транспорту і для «пілотів» зокрема», - сказала вона.

Акімова нагадала, що торік виділили майже мільярд на пілотні регіони і на стимулювання лікарів, і на закупівлю медичного устаткування.

«Грошей не буде так багато, щоб побудувати скрізь все, що нам би хотілося, ними потрібно розпоряджатися ефективно, потрібно вибирати пріоритети. Тому тема госпітальних округів – це вибір пріоритетів з дуже великою регіональною складовою і специфікою, яку необхідно врахувати для того, щоб зрозуміти, куди ми вкладаємо державні кошти, щоб отримати результат – доступну і однакову за якістю допомогу у всі села і міста, незалежно від того, де ти живеш», - додала Акімова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час візиту до Вінницької області Акімова ознайомилася з роботою амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Северинівка Жмеринського району і в с. Селище Тиврівського району, а також відвідала Центр первинної медичної допомоги № 6 м. Вінниця.