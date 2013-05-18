Сьогодні - 69-та річниця депортації кримських татар

Шістдесят дев'ять років із дня примусового переселення кримських татар із Криму до Середньої Азії, на Урал і до Сибіру виконується сьогодні, 18 травня.

Співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням державного комітету оборони, підписаним керівником СРСР Йосипом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар із Червоної армії, співпраця з німецькими окупантами й розправи над радянськими партизанами. За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар.

У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення кримських татар на півострів почалося наприкінці 1980-х. У 1989-му Верховна рада СРСР прийняла декларацію «Про визнання незаконними й злочинними репресивних актів проти народів, що зазнали насильницького переселення, й забезпечення їхніх прав». З 1993 року в Криму 18 травня відзначається як День пам'яті жертв депортації.

Шість колон кримських татар із прапорами і транспарантами пройдуть сьогодні від околиць Сімферополя до центру міста. Там буде організовано масовий жалобний мітинг.

Увесь особовий склад міліції регіону з 15 травня перейшов на посилений варіант несення служби.

У кримській автономії наразі проживає близько 2 млн осіб, із них близько 270 тисяч - кримські татари. Ще, мінімум, 100 тисяч хотіли б повернутися на півострів.