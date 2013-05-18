Янукович обіцяє й надалі вирішувати питання облаштування репатріантів та їх нащадків

Українська держава, незважаючи на економічні труднощі, і надалі вирішуватиме питання, пов'язані з облаштуванням репатріантів та їх нащадків.

Про це йдеться у зверненні Президента України Віктора Януковича до Українського народу у зв'язку з 69-ми роковинами депортації з Криму кримських татар і осіб інших національностей, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зазначається, що щорічно 18 травня Український народ вшановує пам'ять жертв депортації з Криму.

«Майже сім десятиліть тому тоталітарний режим розгорнув жорстокі репресії щодо кримських татар, яких було примусово переселено до Середньої Азії, Сибіру і на Урал. Така ж трагічна доля випала представникам інших етносів, що здавна населяли Кримський півострів, зокрема вірменам, грекам, болгарам, німцям, італійцям. У жахливих умовах вигнання ці люди зуміли зберегти свою ідентичність, культуру й мову. Через усі випробування вони пронесли непереборне прагнення повернутися на батьківщину. Сьогодні ми у скорботі схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації», - йдеться у зверненні Президента.

«Пишаємося нашими співвітчизниками, які увесь цей час мужньо боролися за відновлення історичної справедливості. Українська держава, незважаючи на економічні труднощі, і надалі вирішуватиме питання, пов'язані з облаштуванням репатріантів та їх нащадків. Переконаний, що лише у єдності, громадянському мирі і міжнаціональній злагоді ми розбудуємо сильну та демократичну Україну, зробимо справді квітучою кримську землю», - наголосив Янукович.

Довідка УНІАН. Співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням Державного комітету оборони, підписаним Йосипом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар із Червоної армії, співпраця з німцями й розправи над радянськими партизанами.

За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Більша частина - до Узбецької РСР. У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення татар на півострів почалося наприкінці 80-х - початку 90-х років.

У 1989 році Верховна рада СРСР прийняла декларацію "Про визнання незаконними й злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, й забезпечення їхніх прав".

Із 1993 року в Криму 18 травня відзначається як День пам'яті жертв депортації.

У Криму наразі проживають 1,9 млн осіб, із них понад 265 тисяч - татари. Ще мінімум 100 тисяч хотіли б повернутися на півострів.